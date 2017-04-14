​Глава фонда «Дар» Илья Елисеев планирует подать в суд на Навального и ФБК

Глава фонда «Дар» Илья Елисеев планирует подать в суд на Алексея Навального и Фонд борьбы с коррупцией. Об этом он рассказал в интервью «Коммерсанту». «И авторам, и всем распространителям баек о том, как мы «работаем» в интересах государственных и политических деятелей, придется отвечать по закону. Это единственный правильный и цивилизованный путь защиты репутации. Мы намерены обратиться в судебные инстанции с исками о защите деловой репутации к первоисточникам и ряду СМИ, распространяющих ложную информацию о «Даре» и его компаниях, хотя и я понимаю, что это может способствовать политической раскрутке отдельных персонажей», - сказал он.

И, отвечая на вопрос, зачем ему судебные процессы, добавил: «Всякому терпению есть предел. Я вижу, как в моей стране ложь, оскорбления, политические манипуляции пытаются выдавать за норму политической борьбы. Я вижу, как высокими целями начинают оправдывать подлые средства. И всего хуже, что кто-то начинает во все это верить».

Напомним, в материале ФБК «Он вам не Димон» Илья Елисеев стал одной из ключевых фигур. Бывший однокурсник Дмитрия Медведева назван управляющим элитным имуществом премьер-министра. В нем также утверждалось, что глава USM Holdings Усманов якобы передал особняк с земельным участком более 4 га в Одинцовском районе Подмосковья в дар фонду «Соцгоспроект», главой наблюдательного совета которого является Елисеев.

«Серьезные люди такой глупости не опубликуют: это же полная чушь. Я не являюсь подчиненным премьер-министра, его «банкиром», «завхозом» и т. п. Я вполне самодостаточен, самостоятелен, в высокопоставленных патронах не нуждаюсь. Конечно, мы прекрасно знакомы, по мере возможности встречаемся, с днем рождения друг друга поздравляем. И хотя семьями мы и не дружим, но и сына, и жену Дмитрия Анатольевича я неплохо знаю. Но, помилуйте, мне, что ж, теперь за это оправдываться надо?», - сказал в интервью Елисеев.

Ранее Алишер Усманов подал против Навального и ФБК иск о защите чести и достоинства.