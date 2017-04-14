​ГИБДД Югры предупреждает водителей: на дорогах будет скользко

Сегодня, 14 апреля, на дорогах Югры будет небезопасно. Ожидается дождь и гололедица. «Госавтоинспекция Югры обращает внимание водителей на необходимость быть более внимательными при управлении автомобилем на автодорогах: выбирать безопасную скорость движения, воздержаться от обгонов, а также соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал. Особую осторожность необходимо проявлять при проезде пешеходных переходов и во время движения в жилых зонах, а также обязательно использовать ремни безопасности и детские удерживающие устройства при перевозке детей до 12 лет», - традиционно напомнили правила безопасного вождения в пресс-службе ведомства.

А мы напомним, что ненастная погода ожидается в Югре и на выходных: осадки смешанного характера, местами — сильные. При отрицательной температуре на дорогах образуется гололед. В воскресенье пройдет метель: ветер усилится до 14-19 метров в секунду.