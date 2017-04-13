В Петербурге в руках у подростка взорвался неизвестный предмет // ФОТО

В четверг, 13 апреля, в Санкт-Петербурге у библиотеки на Васильевском острове в руках подростка сработало взрывное устройство, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на работников библиотеки.

«Взрывное устройство сработало в руках подростка 14-15 лет. По предварительной информации, у пострадавшего – травматическая ампутация кисти. На данный момент его госпитализировали в детскую больницу №2 Святой Марии Магдалины», - сообщает корреспондент агентства.

По словам очевидцев, молодой человек «что-то поднял около библиотеки», после чего произошел взрыв.

Фото: vk.com/spb_today