​«Первый канал» отказался от трансляции «Евровидения»

Первый канал не будет транслировать в этом году конкурс «Евровидение» из-за отказа украинских властей впускать в страну для участия в нем певицу Юлию Самойлову, сообщает «Интерфакс».

Ведущий Первого канала в эфире вечернего выпуска новостей сообщил, что получено письмоот Европейского вещательного союза о том, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии нашей участницы Юлии Самойловой в конкурсе в Киеве. «Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает нам вариант удаленного участия Юлии Самойловой либо ее замены на другого участника, но Первый канал считает и тот, и другой вариант неприемлемым: удаленное выступление дискриминирует российскую участницу и идет вразрез с правилами и принципами конкурса, вариант замены Юлии Самойловой на другого исполнителя, на наш взгляд, даже не может рассматриваться», - подчеркивают на Первом канале.

Ранее об отказе трансляции конкурса сообщал ВГТРК.

Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на Украину в течение трех лет, так как она, по мнению Киева, незаконно посещала Крым. В Европейском вещательном союзе (EBU) отметили, что глубоко разочарованы этим решением.