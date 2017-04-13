​Минимальная цена на водку вырастет до 205 рублей

Минимальная розничная цена на водку будет повышена до 205 рублей. Об этом RNS сообщила пресс-секретарь вице-премьера правительства России Александра Хлопонина Наталья Платонова. По ее словам, решение о том, что 0,5 литра водки будет стоит 205 рублей, уже принято, а цена «согласована со всеми ведомствами и учитывает все факторы, которые влияют на ценообразование».

Ранее вице-премьер Александр Хлопонин поручил в связи с подорожанием акцизов на спирт повысить минимальные цены на водку до 219 руб. за 0,5 л. В Минфине отметили, что считают минимальную розничную цену на водку в 219 руб. завышенной.

В настоящее время минимальная розничная цена составляет 190 рублей за бутылку 0,5 литра. Минимальные цены на водку в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с «теневым» производством