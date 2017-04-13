​Минэкономразвития ожидает снижения доли бедных в России

Минэкономразвития ожидает снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году до 12,9 процента с 13,5 процента в 2016 году, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании правительства.

«Важный момент, что как в рамках базового, так и целевого сценария мы ожидаем роста реальных располагаемых доходов населения, которые позволят переломить негативный тренд на рост бедности, который мы наблюдали в последние годы. Уже в 2017 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума должна снизится до 12,9 процента с 13,5 процента в 2016 году. В рамках целевого сценария к 2020 году мы ожидаем снижения этого показателя до 11,3 процента», — цитирует Орешкина RNS.

По данным Росстата, прожиточный минимум России в четвертом квартале 2016 года составил 9691 рубль на человека в месяц. Согласно базовому варианту прогноза, реальные располагаемые доходы населения в 2017 году вырастут на один процент. В конце марта министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что реальные доходы населения в этом году уже начали расти. Так, по официальным данным, зарплата россиян в начале года выросла на 2,3 процента, а реальные доходы — на один процент.

Сами россияне считают бедными людей с доходами ниже 15506 рублей в месяц на члена семьи, выяснили аналитики ВЦИОМ. В марте 2017 года 34 процента опрошенных социологами заявили, что считают себя бедными, потому что им не хватает средств на еду и одежду.