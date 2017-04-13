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​В Югре сжигание сухой травы привело к первому этой весной административному расследованию

В южных районах Югры, где снег на открытых участках земли практически сошел, возникают неконтролируемые палы сухой травы. Чтобы обезопасить население от возникновения пожаров и пресечь противоправные деяния инспекторы Кондинского района по пожарному надзору возбудили три административных дела по фактам палов в районе поселков Междуреченский и Луговой.

По данным космического мониторинга, поступившим вчера в Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу, были обнаружены два термических очага на территории Кондинского района. По указанным координатам были направлены сотрудники МЧС России, которые выявили наличие палов сухой травы на данных участках.

«При обследовании указанных мест нами были обнаружены неконтролируемые палы травы на площади порядка одного гектара каждый, - поясняет главный инспектор Кондинского района по пожарному надзору Андрей Диченко. – Такие палы зачастую являются причиной лесных пожаров, а при усилении ветра в направлении населенного пункта создают прямую угрозу жилым домам. Сейчас мы проводим административное расследование по данным фактам, по результатам которого установленные виновники палов будут привлечены к ответственности».

После схода снега некоторые граждане, организации начинают выжигать прошлогоднюю сухую траву на своих участках или приграничной территории. Делают они это по разным причинам: кто-то считает, что на этом месте будет лучше расти молодая растительность, другие таким сомнительным способом пытаются создать подобие минерализованной полосы, третьим просто лень убирать сухую траву вручную. Не намного реже неконтролируемые палы возникают вследствие халатности людей: из-за брошенной спички, окурка, непотушенного костра.

Человек поджигает траву, и вроде бы все хорошо, пока он контролирует этот процесс, но когда площадь огня разрастается, одна кромка уже подходит к соседнему участку, другая уже ушла метров на сто в сторону леса, дым стоит на весь поселок, «поджигатель» пытается потушить огонь. К своему удивлению, сделать этого он не может просто физически: силы не рассчитал, огнетушащих средств нет, площадь горения большая... Осознав всю безысходность ситуации, гражданин, в лучшем случае, начинает звонить во все экстренные службы, в худшем – просто скрывается. Естественно, в ходе расследования личность виновного установят, но до этого момента пожарным, администрации, спасателям, добровольцам, авиалесоохране, защищая населенный пункт и природные ресурсы, придется приложить массу усилий и затратить немало средств на ликвидацию последствий от одной зажженной спички.

«Чтобы не оказаться в щекотливой ситуации и не стать главным фигурантом административного, а в случае тяжких последствий и уголовного дела, следует знать и соблюдать порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разработанный на основании постановления правительства РФ, - советует Андрей Диченко. - Ничего сверхъестественного в этих правилах нет. А также помнить, что огонь – друг только до тех пор, пока ты его контролируешь, за этой гранью – это разрушительная стихия, приносящая только беду».


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Сегодня в 16:08, просмотров: 154, комментариев: 0


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