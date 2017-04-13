​В день рождения Рунета в России разблокировали PornHub

В России снова доступен один из крупнейших в мире порноресурсов PornHub. Решение о снятии блокировки суд принял в день рождения Рунета — 7 апреля. Однако в Роскомнадзоре предпочли не сообщать об этом, рассказал «Ленте.ру» пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.

Теперь при попытке зайти на страницу портала на экране появляется сообщение, написанное на русском языке, о неправомерности использования сайта несовершеннолетними. Пользователь обязан ввести дату своего рождения для подтверждения возраста, и после этого PornHub работает в обычном режиме.

На территории России в реестре запрещенных порносайтов также находятся популярные ресурсы Brazzers и YouPorn.