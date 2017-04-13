​Они существуют: Топ-5 самых безопасных автомобилей для российских дорог

Составлен рейтинг самых безопасных автомобилей для российских дорог. Самого популярного автомобиля — Lada — в нем нет. В топ-5 от автоэкспертов Nation News вошли Volvo, BMW, Audi, Toyota и Mercedes, пишут «Народные новости».

Volvo, как известно, удерживает лидерство по безопасности с 90-х годов. Независимый автомобильный эксперт Андрей Осипов подчеркнул, что наиболее безопасными, по его мнению, являются модели XC60: «У них появилась система City Safety — это система автоматического торможения в случае обнаружения препятствия, она сама активирует тормозную систему. И они сейчас продолжают совершенствоваться. Volvo объявила, что главная цель компании — добиться отсутствия смертельных аварий к 2020 году. Они даже выезжают на ДТП с участием Volvo и исследуют эти автомобили».