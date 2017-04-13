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ВЦИОМ: Трагедия в Петербурге не привела к всплеску панических настроений в стране

Три четверти граждан считают, что власти страны смогут оградить людей от новых атак

Фото: admhmao.ru
Фото: admhmao.ru

Трагедия в питерском метро привлекла внимание абсолютного большинства россиян, но не привела к всплеску панических настроений в обществе, выяснили аналитики ВЦИОМ. Как показал опрос, о произошедшем в подземке 3 апреля взрыве слышали 98 процентов россиян. Организаторами теракта около трети граждан (30%) считают ИГИЛ, 12 процентов — боевиков/террористов. Около половины респондентов (52%) выразили предположение, что теракт можно было предотвратить, обратное мнение высказали 40 процентов.

По ощущениям 60 процентов россиян, угроза миру со стороны международного терроризма за последние годы усилилась. 17 процентов говорят об ослаблении угрозы. Опасения за себя и близких в той или иной степени выразили 78 процентов опрошенных. При этом три четверти граждан (75%) считают, что власти страны смогут оградить людей от новых атак. Для снижения опасности терактов, по мнению участников опроса, необходимо в первую очередь усилить меры безопасности (26%), повысить бдительность населения (15%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 7-9 апреля 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов.


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Сегодня в 14:19, просмотров: 84, комментариев: 0


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