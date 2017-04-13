​В няганском детском доме «Северяночка» успешно реализуется «Социальное партнерство»

В няганском Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Северяночка», благодаря внедрению инновационной технологии «Социальное партнерство» по общественному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, удается не только избегать правонарушений и самовольных уходов со стороны воспитанников, но и вырастить достойных благополучных граждан с активной жизненной позицией, готовых строить свою будущую жизнь, опираясь на свой талант, способности и общечеловеческие духовно-нравственные ценности.

Успешный опыт работы с детьми-сиротами центра «Северяночка», а также актуальные проблемы, связанные с обучением и воспитанием детей-сирот, проживающих в детских домах округа, были рассмотрены на окружном семинаре «Реализация приоритетных направлений работы учреждения по профилактике правонарушений, преступлений, употребления алкогольной и спиртосодержащей продукции, психоактивных веществ, табакокурения среди несовершеннолетних через организацию социального партнёрства и межведомственного взаимодействия», прошедшем недавно в Нягани.

В мероприятии приняли участие многочисленные социальные партнеры центра «Северяночка», участвующие в реализации проекта - специалисты администрации города, депутаты городской и окружной Дум, эксперты Общественной палаты Югры, представители учреждений образования и соцзащиты, правоохранительных органов, национальных и волонтерских общественных организаций, коммерческих структур. Участником окружного семинара стала и нотариус Нягани Галина Дербенева, которая с недавних пор стала добрым партнером и долгожданным гостем у воспитанников центра «Северяночка». В мероприятии также приняли участие гости из Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Октябрьского района.

В рамках семинара директор центра «Северяночка» Вера Серебрякова подробно рассказала участникам мероприятия о том, что в учреждении в полном объеме ведется работа по социальной реабилитации несовершеннолетних. При поддержке коллектива и в тесном взаимодействии с социальными партнерами здесь создана система мер, направленных на восстановление и развитие у детей социально-приемлемых личностных и поведенческих навыков, положительного образа жизни, способствующих их социализации, приобретению опыта проживания в семейных условиях с определенным укладом, культурой, семейными ценностями, проживанием семейных ролей, дружеского общения детей и взрослых.

Серебрякова особо подчеркнула, что социальная реабилитация детей-сирот в центре начала наиболее успешно реализоваться благодаря инновационной технологии «Социальное партнерство», когда центр начал активно привлекать к межведомственному взаимодействию социальных партнеров.

«Технология «Социальное партнерство» представляет собой уникальный механизм регулирования согласования интересов бизнеса, общества, власти и эффективный метод социальной коммуникации в оказании социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям, оказавшимся в социально опасном положении или трудной жизненной ситуации. Данная система помогает снять остроту психологического напряжения, провести первичную адаптацию ребенка к жизни в социуме, выявить актуальные проблемы и кризисные ситуации, которые дезадаптируют несовершеннолетних. Социальное партнерство предоставляет большие возможности для формирования системы ценностей личности воспитанника, помогает детям найти приложение своих сил и возможностей, реализовать свои интересы, способствует профилактике правонарушений и самовольных уходов, формированию у воспитанников гражданско-патриотической, активной жизненной позиции, общечеловеческих, семейных ценностей, духовно-нравственного и физического развития», - рассказала директор центра «Северяночка» Вера Серебрякова.

Социальные партнеры няганьского центра «Северяночка» в рамках окружного семинара на семи интерактивных площадках представили опыт работы учреждения, связанный с направлениями деятельности центра: профилактикой преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, повышением правовой культуры, формированием здорового образа жизни, трудовой занятостью и профориентацией, организацией познавательного досуга и клубной деятельностью, духовно-нравственным и патриотическим воспитанием, развитием межнациональных отношений, сотрудничества с социальными партнёрами по добровольчеству и волонтерству.

Социальные партнеры в рамках взаимодействия приезжают в центр «Северяночка» с просветительскими лекциями, приглашают к себе на экскурсии, на свои акции и праздники, помогают организовывать учебный процесс и занятия спортом, творчеством, а также всевозможные праздники и мероприятия в центре. Так, нотариус Нягани Галина Дербенева в ходе недавнего визита в центр провела профориентационную лекцию о профессии юриста, рассказала ребятам о правах детей, а также поддержала воспитанников центра на окружном фестивале «Созвездие», вручив им «Призы зрительских симпатий».

Центр «Северяночка» с социальными партнерами объединяли 50 договоров о взаимном сотрудничестве, заключенных с общественными организациями, учреждениями, предприятиями города и округа. В рамках окружного семинара состоялось подписание подобных договоров еще с 29 общественными организациями города.