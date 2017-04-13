​В пятницу в северных районах Югры ожидаются снегопады и гололедица

В пятницу, 14 апреля, в северных районах Югры ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега и снега, гололедные явления. Местами в округе ветер усилится до 15 метров в секунду, предупреждают специалисты Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Температура ночью составит -2,+3 ºС, при прояснениях по северу и востоку до -8,-13 ºС, днём +2,+7 ºС, по юго-западу до +13 ºС, по северу до 0,-5 ºС.

15 и 16 апреля также ожидаются осадки смешанного характера, местами — сильные. При отрицательной температуре на дорогах образуется гололед. В воскресенье пройдет метель: ветер усилится до 14-19 метров в секунду.