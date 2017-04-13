​Чтобы вернуться: Туристы за год бросили в фонтан Треви 1,4 миллиона евро

Туристы за год бросили в римский фонтан Треви 1,4 миллиона евро, пишет итальянская газета La Repubblica. Оставленные туристами деньги поступят международной католической благотворительной организации Caritas и пойдут на финансирование проекта бесплатного супермаркета для бедных семей, столовые, убежища для нищих и другие цели.

Нынешняя сумма на 100 тысяч превысила результаты 2013 года, последнего, когда публиковалась подобная статистика, отмечает РИА «Новости». «Доход» фонтана Треви превышает прибыль среднего римского музея: так, например, Национальный римский музей за год заработал 1,1 миллиона евро.

Фонтан Треви является самым большим не только в Риме, но и во всей Италии — его ширина достигает 20 метров, а высота в центре — 26 метров. Согласно поверью, человек, бросивший в него монетку правой рукой, стоя к фонтану спиной, приедет в Рим ещё раз.