​Дело югорчанина, который купил сексуальные услуги несовершеннолетней, передают в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Югры, которого обвиняют в получении сексуальных услуг несовершеннолетней. Как сообщалось ранее, о преступление в правоохранительные органы сообщили родители 16-летней девушки, которые увидели ее переписку с мужчиной в соцсети.

«Следствием установлено, что 52-летний житель округа предложил вступить в половую связь 16-летней девушке, на что последняя ответила согласием, при условии, что мужчина заплатит ей за предоставление сексуальных услуг денежное вознаграждение. Достоверно зная о том, что девушке не исполнилось 18 лет, обвиняемый вступил с девушкой в половую связь, после чего передал ей оговоренную сумму», - рассказали об обстоятельствах дела в пресс-службе СУ СКР по Югре.

По уголовному делу следствием собрана достаточная доказательственная база, и после утверждения прокурором обвинительного заключения обвиняемый предстанет перед судом. Санкция ст. 240.1 УК РФ в качестве наказания предусматривает обязательные работы, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до четырех лет.