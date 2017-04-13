​Российский авторынок опустился на пятое место в Европе

Автомобильный рынок России, который в феврале стал четвертым по величине в Европе, по итогам прошлого месяца вернулся на пятое место в европейском рейтинге, сообщает «Автостат».

Лидером по реализации автомобилей в марте стала Великобритания, где было продано 562337 машин. Германия опустилась на второе место, затем следуют Италия и Франция.

Если же при рассмотрении автомобильного рынка Европы учитывать Россию, то наша страна опустилась на пятую строчку европейского рейтинга. По предварительным оценкам, продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили порядка 127 тысяч единиц.