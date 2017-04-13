​Студенты восьми югорских вузов и сузов сразятся за путевку на Всероссийскую олимпиаду профессионального мастерства по нефтяному делу и геологии

В Югре пройдет региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по нефтяному делу и геологии. Площадкой для проведения олимпиады станет Нефтеюганский политехнический колледж. 13 и 14 апреля здесь соберутся 18 студентов из восьми учреждений профессионального образования Югры.

За путевку на всероссийскую олимпиаду будут бороться учащиеся Нефтеюганского политехнического колледжа, Нефтеюганского индустриального колледжа (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», Когалымского политехнического колледжа, Урайского политехнического колледжа, Радужного политехнического колледжа, Лангепасского политехнического колледжа, Мегионского политехнического колледжа, Сургутского нефтяного техникума (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет».

«Всероссийская олимпиада профессионального мастерства – это состязания, требующие от участников демонстрации теоретических знаний и практических навыков в профессиональной. Программа проведения олимпиады предусматривает выполнение профессионального комплексного задания, нацеленного на демонстрацию знаний, умений, опыта в соответствии с видами профессиональной деятельности по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»», - отметили в департаменте образования Югры.