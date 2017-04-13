​Ромир: Число верующих россиян за пять лет выросло с 55 до 61 процента

За пять лет число верующих в мире выросло с 59 до 62 процентов, выяснили аналитики «Ромир». Именно столько человек назвали себя сегодня религиозными. 25 процентов от относят себя к нерелигиозным, а девять процентов опрошенных назвали себя атеистами.

В России религиозными себя называют 61 процентов россиян, нерелигиозными – 23 процента, а атеистами – семь процентов. В 2012 году доля верующих среди россиян составляла 55 процентов.

Страной с наиболее религиозным населением оказался Таиланд, за которым следуют Нигерия, Косово, Индия, Гана, Папуа Новая Гвинея, Кот-д’Ивуар, где более 90 процентов жителей назвали себя религиозными. А антилидером в вопросе веры по-прежнему остается Китай, где религиозными себя считают менее десятой части населения.

Таковы результаты глобального опроса, проведенного ассоциацией независимых исследовательских агентств Gallup International/WIN в 68 странах мира, в том числе в России и Украине, где эксклюзивным представителем сети является исследовательский холдинг Ромир.

Глобальный опрос Gallup International/WIN был проведен в рамках 40-го по счету проекта «Конец года» (End of the Year) в ноябре – декабре 2016 года. Всего опрошено более 66 тысяч человек в 68 странах мира. В каждой стране опрос проводился по национальной репрезентативной выборке. В России полевые работы проводился исследовательским холдингом Ромир по городской репрезентативной выборке среди 1000 респондентов.