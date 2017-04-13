​В Когалыме приняты первые работы по программе капремонта

В Когалыме были приняты новые лифты, которые установлены по программе капитального ремонта в доме 37 по улице Дружбы народов, сообщает пресс-служба Югорского фонда капитального ремонта. В доме были установлены два новых лифта, оборудованные по всем современным стандартам: они имеют плавный ход, кнопки оборудованы шрифтом Брайля, энергоэффективность лифтов классом В. Всего на ремонт лифтов было направлено более 3,5 млн. рублей.

Работы принимали сотрудники фонда, представители администрации, управляющей компании и жильцы дома. Замечаний у них не возникло. «Более того, собственники квартир в лице председателя совета дома Светланы Кадочниковой вручили подрядчикам благодарственное письмо: «Выражаем благодарность за добросовестную работу по установке новых лифтов в нашем доме. Работа была организована четко, сделана в срок и качественно. Работники показали себя с хорошей стороны, и жители нашего дома очень довольны результатами их труда. Большое им спасибо!»», - рассказали в пресс-службе фонда.

До конца 2017 года в городе Когалыме планируется отремонтировать 20 многоквартирных домов, в которых проживает порядка четырехтысяч человек. На капремонт конструктивов будет направлено порядка 187 млн. рублей. Для сравнения, в прошлом году на эти цели было направлено порядка 110 млн. рублей.

Напомним, в этом году в Югре планируется отремонтировать 547 многоквартирных домов.