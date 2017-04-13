​Усманов подал в суд на Навального

Бизнесмен Алишер Усманов подал в суд на оппозиционера Алексея Навального, сообщает РИА «Новости». Иск к Фонду борьбы с коррупцией поступил в Люблинский суд Москвы. Поводом стали данные, опубликованный ФБК в «расследовании» «Он вам не Димон».

11 апреля один из богатейших бизнесменов России объявил о том, что собирается подать в суд на Алексея Навального за клевету. «Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения - клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы», - заявил бизнесмен ТАСС.

Накануне Алишер Усманов в интервью «Ведомостям» рассказал, что передал землю и дом «Соцгоспроекту» в ходе сделки, позволившей ему расширить свое имение в Успенском. Бизнесмен опроверг и другие заявления Алексея Навального. «Если бы Навальный спросил у официальных лиц, представляющих интересы моих компаний, получил бы внятный ответ и ничего не нужно было бы выдумывать», – сказал он. В ФБК отметили, что телефона Усманова у них не было, а писать запрос в его структуры, раскрывать карты они не могли.

В марте Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в расследовании об активах, якобы имеющих отношение к премьеру Дмитрию Медведеву, назвал взяткой безвозмездную передачу Усмановым в 2010 году участка площадью более 4 га около пос. Знаменское на Рублевке вместе с домом почти в 3000 кв. м оценочной стоимостью 5 млрд рублей некоммерческому фонду «Соцгоспроект», «который организован и управляется Медведевым». Председатель набсовета фонда – однокурсник Медведева Илья Елисеев, гендиректор – еще один однокурсник Алексей Четвертков, а предпринимательская деятельность Усманова существенно связана с госконтрактами и различными актами, принятыми премьером, обосновывал ФБК свои обвинения.

«Я же давно искал возможность расширить свой участок, где живу уже больше 20 лет, поэтому и предложил обменять их участок – 12 га – на участок моей сестры в отдалении от меня и с готовым домом <...> Фонд уступил мне огромный участок по номинальной цене, а я передал в «Соцгоспроект» участок и дом сестры и достроил его, как и обещал. 12 га на Рублевке на берегу Москвы-реки стоят примерно $50 млн. Переданный мною участок в 4 га стоит около $15–20 млн, и дом – еще $30 млн. Так что баланс примерно 50 на 50 <...> Что это – взятка? Никакая не взятка!» – ответил на эти обвинения Усманов.