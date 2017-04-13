​Спасатели Югры напомнили родителям, как уберечь ребенка от коварства весенних водоемов

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам рекомендуют соблюдать правила поведения на льду и особое внимание уделить детской безопасности. «Несмотря на то, что лед может выглядеть прочным, из-за постоянного колебания весенних температур его толщина в некоторых местах уже очень мала и не выдерживает даже минимальных нагрузок», - напомнили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре и опубликовали пошаговую инструкцию родителям, которая поможет сберечь детские жизни.

Правило первое: если школа или садик вашего ребенка находятся вблизи водоемов, старайтесь провожать и встречать своего ребенка.

Правило второе: Во время каникул, если в зоне доступности есть даже небольшая река, ни в коем случае не отпускайте ребенка одного или в компании друзей гулять на берег, всегда должен быть один из взрослых.

Правило третье: Постоянно спрашивайте у своего ребенка, куда он собрался на прогулку. Проведите со своим ребенком небольшую беседу об опасностях тонкого льда, насколько серьезными могут быть последствия безалаберного поведения вблизи замерзших рек или озер.

Правило четвертое: Если вы случайно увидели детей, играющих возле водоема, постарайтесь объяснить им, что это очень опасно, проследите, чтобы дети немедленно покинули место, не предназначенное для игр, сообщите их родителям.

Самое главное правило: не оставляйте своих детей без присмотра на улице! Нарушение этого принципа является наиболее частой причиной происшествий с детьми. Только ваша внимательность и своевременная забота о ребенке может предотвратить несчастные случаи, связанные с играми детей на льду.

В ноябре прошлого года на водоемах округа погибли трое детей. Тела двоих из них до сих пор не найдены. Если вы считаете, что опасности провалится пол лед сейчас нет, напомним, что на прошлой неделе под лед реки Сайма провалился мужчина. От гибели его спас неравнодушный очевидец, который вовремя оповестил о происшествии спасателей.

Если вы стали свидетелем провала человека под лед, немедленно вызовите скорую помощь и спасателей по телефону «101»; вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, свяжите воедино шарфы, ремни или одежду; сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность; пытаясь вытащить пострадавшего, подползайте к полынье очень осторожно, широко раскинув руки; подложите под себя лыжи, фанеру или доску, для увеличения площади опоры, и ползите на них до пострадавшего; за 3–4 метра протяните пострадавшему шест, доску, киньте веревку или шарф или любое другое подручное средство; осторожно вытащите пострадавшего на лед и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны; доставьте пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение; окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду; передайте пострадавшего спасателям или специалистам скорой помощи.