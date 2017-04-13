​США пригрозили Северной Корее атомными подлодками

Президент США Дональд Трамп попросил председателя КНР Си Цзиньпина передать Северной Корее, что на вооружении американского флота есть атомные подлодки, сообщает Lenta.ru. Данная просьба была озвучена 11 апреля в ходе телефонного разговора с китайским лидером.

«Нельзя позволить КНДР иметь ядерное оружие. Пока у них нет средств доставки, однако они у них появятся», — такое мнение высказал президент США.

Он добавил, что отправка Соединенными Штатами авианосной группы к Корейскому полуострову «означает сдерживание Пхеньяна от дальнейших действий».

Напоминаем, что 8 апреля стало известно о направляющейся к берегам Южной Корее авианосной ударной группе ВМС США во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». По имеющейся информации Вашингтон неожиданно развернул корабли, которые должны были зайти в австралийские порты, в сторону Корейского полуострова.