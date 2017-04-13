​«Заповедный пояс. От Урала до Байкала»: Юганский заповедник приглашает принять участие в уникальной экспедиции

Юганский заповедник объявил сбор участников уникальной автоэкспедиции «Заповедный пояс. От Урала до Байкала», которую приурочили к году Экологии и особо охраняемых природных территорий. Стартует экспедиция 20 мая в Оренбурге и завершится 26 июня в поселке Усть-Баргузин, рассказали в дирекции заповедника.

Заявки на участие в ней принимаются до 10 мая. Совершить путешествие смогут те, кому уже исполнилось 20 лет. Есть и другие требования: наличие личного автомобиля высокой проходимости, минимум два свободных места в автомобиле исходя из расчета четырех человек в машине, готовность жить в полевых условиях. Координатор экспедиции Евгений Сыркин обещает участникам, что они побывают в местах, которые очень трудно посетить, не являясь работником заповедной системы. Организаторы обеспечат волонтеров частичным питанием и проживанием на некоторых отрезках маршрута

Маршрут экспедиции лежит через Республику Башкортостан, Свердловскую область, Челябинскую область, Пермский край, Югру, Республики Хакассия и Бурятия, Алтайский край, Омскую область, Республику Алтай и другие регионы. Участники посетят 20 особо охраняемых природных территорий. Общий пробег экспедиции составит около десяти тысяч километров.

Путешественники смогут выбрать варианты маршрутов: пройти его полностью, проехать от Оренбурга до югорского села Угут, от села Угут до нп. Шорский Кемеровской области или от Шорского до оселка Усть-Баргузин.

Официальное сообщество экспедиции во ВКонтакте - vk.com/club137748197 там можно найти все контакты. Задать все интересующие вопросы и подать заявку на участие можно координатору Евгению Сыркину - vk.com/id362416621, e-mail jum-2010@yandex.ru