​Звезда фильма «Обитаемый остров» выпал из окна в Москве

Актер Василий Степанов, сыгравший главную роль в фильме «Обитаемый остров», выпал из окна жилого дома в Москве, сообщает РИА Новости со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

По данным агентства, инцидент произошел еще в понедельник. Актер упал с третьего этажа, от госпитализации он отказался. В больнице у него диагностировали перелом таза, правого плеча, обеих пяточных костей и многочисленные ушибы, уточняет «Лайф». В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Сам актер пояснять причины инцидента не стал.

Балкон, с которого, предположительно, выпал актер. Фото: ©L!FE

Между тем в группе актера во «ВКонтакте» его поклонники собирают средства, чтобы оказать его семье финансовую помощь.