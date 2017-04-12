​Правительство не будет сносить пятиэтажки в регионах

Правительство России не планируют распространять опыт Москвы по сносу пятиэтажек на все страну. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень в интервью «Известиям». «Пока не стоит задачи распространить опыт Москвы на другие регионы», - сказал он и добавил, «возможно, в перспективе можно будет что-то почерпнуть для общефедерального уровня».

По словам министра, первый этап сноса аварийного жилья в России должен завершиться в сентябре 2017 года. В 14 регионах программа полностью выполнена. Среди эти регионов — Югра. В окружном департаменте общественных и внешних связей сообщали, что для расселения предполагалось 210 домов площадью 73,31 тыс. кв.м, на которых проживают 5,51 тыс. человек. Их расселение осуществлялось на основе адресной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2013-2017 годы, а также муниципальных программ. Кроме того, в период с 2013 по 2016 годы в Ханты-Мансийском автономном округе дополнительно снесено 382,5 тысячи кв. м аварийного и ветхого жилья.

Однако 18 субъектов страны значительно отстают от плана сноса аварийного жилья - в них расселено меньше 70% аварийных домов.