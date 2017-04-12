​Лавров отчитал американских журналистов // ВИДЕО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отчитал американских журналистов, которые мешали начать переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. Как только главы внешнеполитических ведомств вошли в зал Дома приемов МИД, представители СМИ начали выкрикивать вопросы российскому министру. «Кто вас воспитывал?» — спросил Лавров. Ему пришлось повторить вопрос, прежде чем его услышали, и в зале стало тихо.

До того, как видео опубликовало РИА «Новости», представитель МИД РФ Мария Захарова иронично рассказала об уроке хороших манер от министра на своей странице в фейсбуке. Она отметила, что американские журналисты устроили в Доме приемов такой «базар», какого столетние своды особняка еще не видели.