​Законопроект о переносе президентских выборов на 18 марта одобрен в первом чтении

Государственная Дума РФ в первом чтении одобрила законопроект о переносе выборов президента с 11 на 18 марта 2018 года, сообщает RNS. За проголосовали 333 депутата, против — 11. Документ также отменяет открепительные удостоверения для избирателей.

Один из авторов поправок сенатор Андрей Клишас, выступая перед депутатами, отметил, что открепительные удостоверения — «не самый удобный и сложный» механизм, а ему самому приходится голосовать в Норильске, где он прописан.

Решение перенести дату выборов было связано с возможными праздничными днями. Согласно новым поправкам, если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы президента РФ, совпадает с днем, предшествующим нерабочему праздничному дню, или это воскресенье приходится на неделю, включающую нерабочий праздничный день, либо это воскресенье в установленном порядке объявлено рабочим днем, выборы назначаются на следующее воскресенье.

Пакет законопроектов, направленных на повышение прозрачности выборов президента РФ и других уровней, либерализацию подхода к назначению наблюдателей и повышение доступности избирательных участков, в начале марта внесли в Госдуму председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас и сенатор Анатолий Широков.