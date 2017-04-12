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​В 2017 году в России планируют добыть 549 млн тонн нефти

Рекорд рассчитывают установить даже с учетом сделки с ОПЕК

Фото: rusnedra-inform.ru
Фото: rusnedra-inform.ru

В 2017 году Россия добудет рекордные 549 млн тонн нефти. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак. «Добыча нефти у нас в прошлом году росла равномерно. Даже с учетом сокращения добычи, которое сейчас происходит, эти цифры верные. Если бы не было сокращения, цифры были бы выше», - цитируют министра «Ведомости».

Россия присоединилась к странам ОПЕК и сократила добычу сырья, чтобы цены на нефть стабилизировались. Накануне Новак сообщил, что к середине апреля добыча нефти в стране будет сокращена к середине апреля на 250 тыс. баррелей в сутки от уровня октября.

Министр также заявил, что у российских нефтяных компаний нет недовольства от соглашения России и ОПЕК. «Нет, таких оценок мы не слышали. Наоборот, компании говорят о большом эффекте, который имеют в целом и бюджет, и компании, что связано со стабилизацией на нефтяных рынках», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщалось ранее, В 2017 году в Югре рассчитывают добыть 234 млн тонн нефти. Снижение планового показателя связано с договоренностями России и ОПЕК, а также с естественными факторами, влияющими на ежегодное снижение добычи нефти в Югре.


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Сегодня в 16:43, просмотров: 120, комментариев: 0


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