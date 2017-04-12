В четверг, 13 апреля, в Югре ожидается неблагоприятная погода. По прогнозу специалистов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами в округе порывы ветра составят 11-16 метров в секунду. Также могут пройти осадки — мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью составят 0,+5 ºС, при прояснениях -3,-8 ºС, днём +8,+13 ºС, по северу и востоку -1,+4 ºС. 14 и 15 апреля также ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, гололедные явления и порывистый ветер.
В Югре ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду
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