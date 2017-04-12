​В Пыть-Яхе из культурно-театрального центра эвакуировали людей из-за возгорания // ВИДЕО

Из культурно-театрального центра «Факел» в Пыть-Яхе эвакуировали 28 человек, в том числе, 13 детей из-за возгорания. Сообщении о происшествии поступило в дежурную часть в 14.09 среды, 12 апреля. На месте работали три пожарных расчета, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре. К 14.58 пожар удалось потушить. По предварительным данным, горел утеплитель с выходом на кровлю на площади около десяти квадратных метров. О пострадавших не сообщается. В группе «Пыть-Ях Инфо» уточняется, что были задымлены спортзал и зал «Апельсин».