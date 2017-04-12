​«Черные лесорубы» нанесли Югре ущерб в 59 млн рублей

В Кондинском районе в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия полицейские обнаружили несколько фактов незаконной вырубки лесных насаждений. В преступлении подозревают двух местных жителей 55-ти и 63-х лет.

«Злоумышленники, не имея разрешительных и правоустанавливающих документов, произвели незаконную вырубку леса общим объемом более 9000 кубических метров. Противоправными действиями подозреваемых лесному фонду причинен ущерб в особо крупном размере, превышающем 59 млн рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении подозреваемых взято обязательство о явке.