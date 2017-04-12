​Владимир Путин заявил о деградации доверия в отношениях России и США

Президент России Владимир Путин заявил о том, что при администрации президента США Дональда Трампа уровень доверия в отношениях двух стран деградировал. Свое мнение российский лидер высказал в интервью телеканалу «МИР»,расшифровка которого опубликована на сайте Кремля.

«Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал», - ответил Путин на вопрос, стали ли отношения при Трампе хуже, чем при предыдущем президенте.