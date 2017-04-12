В Белоярском в суд направлено уголовное дело о хищении денежных средств из муниципального бюджета. Обвиняемой по делу проходит бывшая сотрудница администрации района. С июля 2015 года по июнь 2016 года занимала должность специалиста отдела по учету и отчетности Комитета по финансам и налоговой политике районной администрации. В прокуратуре Югры рассказали, что в ходе следствия удалось доказать, что женщина, используя свое служебное положение, завышала размер своей заработной платы и соответствующие документы направляла в банк. В результате она похитила более полутора миллионов рублей, тем самым причинив ущерб бюджету района. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Экс-чиновница Белоярского района пойдет под суд за то, что завышала себе зарплату
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