​ВЦИОМ: Россияне с доходами меньше 15,5 тысяч рублей считают себя бедными

Россияне считают бедными людей с доходами ниже 15506 рублей в месяц на члена семьи, выяснили аналитики ВЦИОМ. Два года назад эта сумма составляла 11173 рубля. Интересно, что в Москве и Санкт-Петербурге люди считают себя бедными при доходе в 21681 рубль, а сельчане — при 12478 рублях. По данным Росстата в четвертом квартеле 2016 года прожиточный минимум на душу населения составил 9691 рубль. В марте 2017 года 34 процентов россиян заявили, что считают себя бедными, потому что им не хватает средств на еду и одежду.

«За время экономического кризиса жизнь заметно подорожала, и россияне это почувствовали. У многих «докризисные» доходы больше не обеспечивают прежний уровень жизни. Кажущийся необходимым набор продуктов и непродовольственных товаров стоит дорого даже в сельской местности. Однако социальную напряженность несколько снижает реально невысокий уровень потребностей россиян и готовность потерпеть временные неудобства и лишения. Ведь к подлинно бедным респонденты отнесли лишь тех, у кого денег едва хватает на еду и одежду, а потребление выше этого уровня можно обеспечить себе и с доходами ниже 15506 рублей», - прокомментировал результаты исследования аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 22-23 марта 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.