Владимир Путин пообещал не допустить «цветных» революций в России и других странах ОДКБ

Владимир Путин пообещал не допустить «цветных» революций в России и других странах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда входят также Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан.

«Мы знаем различные теории, которые осуществляются в разных регионах мира, приводят к серьезной дестабилизации в этих регионах. Разумеется, ничего такого допустить не должны и будем всячески стараться соответствующим образом вести себя в России и всячески поддерживать наших партнеров по ОДКБ», - сказал глава государства в интервью телеканалу «МИР».

Ранее об угрозе «цветных» революций рассказали главы других стран ОДКБ. Например, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал «цветные» революции внешним вмешательством и рассказал, что противодействие этой угрозе обсуждается на совместных учениях Организации.