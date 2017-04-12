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​Нотариусы Югры намерены активнее участвовать в добровольческом движении округа

Нотариусы и Нотариальная палата Югры планируют активнее участвовать в добровольческом движении округа, реализуя свои собственные социальные проекты, а также присоединившись к интересным проектам некоммерческих организаций и социальных учреждений.

Об этом на окружном совещании с кураторами по развитию добровольческого движения в муниципальных образованиях Югры, организованном Общественной палатой Югры совестно с департаментом образования и молодежной политики автономного округа посредством видеоконференцсвязи, заявила Президент Нотариальной палаты Югры, член Общественной палаты Югры Жанна Самойлова.

Важным вопросом совещания стало обсуждение Концепции развития добровольчества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, как составляющей части Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года. Это факт говорит о признании роли волонтерства в социально-экономическом развитии региона. Как пояснила директор департамента общественных и внешних связей Югры Елена Шумакова, концепция развития добровольчества в Югре подразумевает, как одно из направлений, создание единой межвозрастной базы волонтеров. Это поможет оценить потребность округа в таких людях, а также выстроить диалог между добровольцами и теми, кто в них нуждается.

Президент Нотариальной палаты Югры Жанна Самойлова, выступая перед участниками совещания, отметила, что нотариусы открыты для реализации интересных добровольческих социальных проектов и совместной работе как со студентами-волонтерами и НКО, так и учреждениями образования, здравоохранения, соцзащиты.

«Сегодня в нотариате Югры работают не так много, порядка 250 человек. Это не так много, поэтому к участию в акциях нотариусы привлекают членов своих семей, родственников. В связи с этим, Нотариальная палата Югры предлагает социально-ориентированным общественным организациям, учреждениям соцзащиты, здравоохранения и образования приглашать нотариусов к участию в своих благотворительных акциях. К примеру, вполне реально привлекать подростков, студентов в качестве волонтеров, аниматоров при проведении праздников для тяжелобольных детей, детей с ограниченными физическими возможностями. Средства на подарки Палата всегда готова выделить!», - отметила Жанна Самойлова.

Как рассказала Жанна Самойлова, в 2017 году Нотариальная палата Югры планирует создать Молодежный совет Палаты, благодаря чему нотариусы планируют дополнительно активизировать проведение в округе благотворительных мероприятий.

Жанна Александровна вкратце рассказала о волонтерской работе и мероприятиях, реализуемых нотариусами и Нотариальной палатой Югры в области благотворительности и добровольчества. Наряду с профессиональной деятельностью, связанной с предоставлением гражданам бесплатных юридических консультаций, практически все нотариусы округа занимаются активной общественной деятельностью, продолжая помогать людям и за пределами нотариальных контор: организовывают благотворительные акции в детских учреждениях и домах престарелых, финансово помогают тяжелобольным детям, в центрах бесплатной юридической помощи, университетах, школах, учреждениях соцзащиты проводят бесплатные юридические консультации, в том числе выезжая в отдаленные поселки и исправительные колонии, помогают строить храмы.

Доброй традицией в Югре стало проведение нотариусами ежегодных общерегиональных благотворительных акций, в которых участвуют практически все нотариусы округа. Они приурочены к Новому году и Рождеству, Международному дню защиты детей, Дню знаний, Дню нотариата России, Дню рождения нотариата Югры, Дню Победы, Дню пожилых людей. Инициаторами таких акций зачастую выступала Нотариальная палата округа. С недавнего времени нотариусы, объединяясь территориально, самостоятельно стали организовывать и участвовать в акциях. Большинство мероприятий в округе сейчас проводятся за счет личных средств нотариусов.

Нотариусы активно присоединяются к проведению общероссийских акций – «День бесплатной юридической помощи», «День правовой помощи детям», «Весенняя неделя Добра». В прошлом году Нотариальная палата Югры впервые поддержала благотворительную акцию «Щедрый вторник», в этом году – благотворительную акцию в поддержку больных аутизмом «Зажги синим».

Нотариусы оказывают постоянную поддержку социальным проектам «Жизнь – Священный дар» по профилактике абортов регионального благотворительного фонда «Подари жизнь», «Подари ребенку радость» по поддержке детей с онкологическими заболеваниями Нижневартовского отделения партии «Единая Россия» и других.

Еще одно уникальное направление работы югорских нотариусов - благотворительные акции в исправительных учреждениях УФСИН по ХМАО-Югре. Нотариусы периодически собирают для женщин, отбывающих наказание в колонии-поселении, теплые вещи и средства гигиены для их малышей; приглашают их на спектакли и концерты, а также проводят среди несовершеннолетних конкурсы с призами и лекции о правах человека.

Нотариусы Югры активно занимаются вопросами экологии и охраны окружающей среды: ежегодно участвуют в городских субботниках по облагораживанию улиц и дворов, а также «Аллеи нотариата» в Сургуте напротив офиса Нотариальной палаты Югры, высаженной в 2014 году к 20-летию Палаты.


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Сегодня в 13:19, просмотров: 171, комментариев: 0


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