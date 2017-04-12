​62-летний житель Югры пойдет под суд за изнасилование 11-летней девочки

В Югре передано в суд уголовное дело в отношении 62-летнего местного жителя. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

«В сентябре 2016 года обвиняемый, находясь в лесопосадке, расположенной между двух улиц, напал на 11-летнюю девочку, направлявшуюся в школу, и совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера. В скором времени обвиняемый был задержан и опознан потерпевшей как лицо, совершившее преступление. По ходатайству следователя решением суда в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Стоит отметить, что санкция ч. 4 ст. 132 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.