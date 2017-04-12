​В Минздраве опровергли сообщения о возможном лишении безработных полисов ОМС

В Минздраве опровергли планы лишить безработных и самозанятых граждан полисов ОМС. Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций ведомства Олег Салагай сообщил РИА «Новости», что в Минздраве и Фонде обязательного медицинского страхования с удивлением отнеслись к публикации. По словам чиновника, ни один из готовящихся законопроектов не содержит пункт о ликвидации базовой социальной гарантии.

«Любые совершенствования системы ОМС основываются на этом положении и не предполагают какого-либо снижения объема прав на бесплатную медицинскую помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее газета «Известия» сообщила, что чиновники хотят сохранить за безработными только право на вызов скорой помощи.