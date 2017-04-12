​Медведев поручил повысить продолжительность жизни россиян до 76 лет

К 2025 году средняя продолжительность жизни россиян должна достигнуть 76 лет. Такое поручение дал Министерству здравоохранения премьер-министр Дмитрий Медведев. Документ опубликован на сайте кабмина, пишет «Российская газета».

В указаниях также содержатся пункты по увеличению средней продолжительности здоровой жизни до 66 лет, по снижению младенческой смертности до 4,5 на тысячу родившихся живыми, а также по снижению смертности лиц трудоспособного возраста до 380 на 100 тысяч населения соответствующего возраста к 2025 году. К этому же сроку планируется снизить смертность от болезней системы кровообращения до 500 случаев на 100 тысяч населения, от новообразований - до 185 случаев на 100 тысяч населения.

Кроме того, Минздраву поручено сократить время ожидания врача и увеличить время приема врачом пациента, увеличить число врачей в первичном звене здравоохранения, а также врачей, повысивших квалификацию.