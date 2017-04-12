​В нескольких городах Югры инспекторы ГИБДД уже обозначили опасные участки дорог

В ХМАО продолжается акция «Безопасные дороги Югры!», в рамках которой улично-дорожную сеть обследуют на безопасность. Проверки уже прошли в городах Ханты-Мансийск, Югорск, Урай, Нефтеюганск и населенных пунктах Советского района.

«Выявлены недостатки в эксплуатационном состоянии проезжей части и тротуаров, установке и размещении технических средств организации дорожного движения. По итогам проведения обследования в адрес эксплуатирующих дороги организаций и владельцам дорог направлено семь предписаний и представлений с указанием мероприятий по устранению недостатков и конкретных сроков их выполнения. В отношении трех эксплуатирующих организаций проводятся проверки в рамках ч. 1 статьи 12.34 КоАП РФ за не принятие своевременных мер по устранению повреждений проезжей части», - сообщили в пресс-службе ГИБДД Югры.

Акция продлится в Югре до 28 апреля. Предстоит проверить 3302 км. улично-дорожной сети городов и населенных пунктов. Особое внимание уделяется улицам, прилегающим к образовательным организациям.