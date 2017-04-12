​Средний чек жителей УрФО в марте сократился до 444 рублей

444 рубля потратил среднестатистический житель УрФО за один поход в магазин. Это на 1,6 процента меньше, чем в феврале, подсчитали аналитики «Ромира». В России средний чек составил 528 рублей, снизившись на 0,6 процента. Аналитики отмечают, что величина среднего чека снижается третий месяц подряд. Но в разрезе года рост величины чека оказался ощутимым и составил 7,5 процента.

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«Благодаря возврату россиян к активному шопингу, когда потребители обходят большее количество торговых точек в поисках лучших предложений, чек похудел почти во всех торговых каналах, за исключением супермаркетов. Однако в годовом выражении средний чек уверенно вырос в гипермаркетах и дискаунтерах. Тренд по сокращению чека в магазинах традиционной торговли развивается, что привело его на уровень начала 2012 года», - отметили аналитики.

Индекс «Среднего чека» рассчитывается основе данных скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel. Информация о покупках, поступающая в режиме онлайн от 30 000 покупателей в 180 городах с населением свыше 100 тысяч человек, позволяет видеть не только категории и объем товаров повседневного спроса, которые покупают россияне, но и отслеживать динамику затрат горожан в абсолютном (денежном) и процентном выражении.