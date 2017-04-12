СМИ: ​Минздрав предлагает лишить безработных и самозанятых бесплатных полисов ОМС

Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) собираются лишить бесплатных полисов ОМС безработных и самозанятых россиян, пишут «Известия» со ссылкой на доклад Минздрава. В ведомстве сообщили, что проект закона разрабатывается. В документе предусмотрено, что этим категориям граждан будет полагаться только скорая помощь.

«Вводятся нормы, прекращающие обязательное медицинское страхование в отношении определенной категории застрахованных лиц и обеспечивающие признание полиса обязательного медицинского страхования недействительным», — говорится в документе министерства.

Представители ведомства отметили, что поправки касаются тех, за кого работодатель не платит страховых взносов. В Минздраве разъяснили, что сегодня в соответствии с законодательством РФ страховые взносы на ОМС работающих застрахованных граждан уплачивает работодатель, а за неработающих застрахованных лиц (дети, пенсионеры, зарегистрированные безработные, студенты) взносы вносят субъекты РФ за счет своих бюджетных средств. Но есть категория лиц трудоспособного возраста, занимающихся трудовой деятельностью без оформления договоров. Они имеют доход, но в социальные фонды при этом ничего не платят.

В Госдуме заявили, что не поддерживают эту инициативу, так как она противоречит ст. 41 Конституции РФ об охране здоровья и праве на медицинскую помощь. Также ряд экспертов считают, что инициатива приведет к дополнительным тратам для государства, ущемит права граждан и приведет к увеличению нагрузки на «скорую».