​«Роснефть» приобретает «Конданефть» почти за 40 млрд рублей

«Роснефть» закрыла сделку по приобретению у «Независимой нефтегазовой компании» 100 процнетов доли в проекте «Конданефть». В рамках проекта ведется разработка Кондинского, Западно-Эргинского, Чапровского и Ново-Ендырского лицензионных участков в Югре.

Цена приобретения составит около 40 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте компании. Сделка получила необходимые одобрения Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации, подчеркивается в сообщении.

«Приобретение данного актива соответствует стратегии компании, направленной на максимальную эффективность освоения ресурсов основного нефтегазодобывающего региона присутствия ПАО «НК «Роснефть» с развитой инфраструктурой», - отметили в управлении информационной политики «Роснефти».

Группа месторождений «Конданефть» находится в 100 километрах от одного из ключевых активов Компании - Приобского месторождения и примыкает к Эргинскому месторождению. Запасы Кондинской группы месторождений (2Р) составляют 157 млн т нефти в соответствии с международным аудитом запасов, проведённым «DeGolyer and MacNaughton». Планируется, что ускоренный ввод в эксплуатацию приобретаемых месторождений уже в 2017 году, обеспечит значительный̆ рост консолидированных показателей̆ добычи компании.