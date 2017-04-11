16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,9552   EUR  60,3042  

​Югру снова атакуют пенсионные мошенники

Новые охотники за пенсиями представляются сотрудниками Института единых социальных программ

Югру снова атакуют пенсионные мошенники, предупреждают специалисты Ханты-Мансийского НПФ. Новые охотники за пенсиями представляются сотрудниками Института единых социальных программ. Процесс захвата пенсионных накоплений югорчан специалисты этой организации проводят по стандартной уже схеме.

Для начала направляют руководителям учреждений официальные письма от имени института. В письмах обозначают свою просьбу об организации встречи с сотрудниками для якобы государственной консультации о последних изменениях в пенсионном законодательстве. Далее сотрудник (он же агент стороннего НПФ) рассказывает о современной пенсионной системе России и негосударственных пенсионных фондах. Говоря о работе НПФ, агент обозначает самый надежный, по мнению Института единых социальных программ, в который и склоняет перевести свои накопления всех присутствующих.

В настоящее время особо активно представители Института единых социальных программ начали работать в Сургуте. О получение писем подобного содержания сообщают сами руководители организаций города.

В Ханты-Мансийском НПФ обращают внимание на то, что в официальных письмах указываются не существующие нормативные акты и указы Президента РФ.

В частности, руководитель Института ссылается на Постановление Правительства РФ (от 27.11.2013 № 481), обозначая его профильным в вопросе механизма увеличения размера пенсии. На самом деле, 06.06.2013 Постановление РФ за таким номером выходило и было призвано внести изменения в другое постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 г. N 487 «Об утверждении формы ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста и формы патента, выдаваемого иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 28, ст. 3704).

Ханты-Мансийский НПФ призывает всех быть внимательнее и не подписывать никаких документов с представителями данного института. Проверяйте всю информацию и не делайте поспешных выводов.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:26, просмотров: 215, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Меняем город силами самого города

​Меняем город силами самого города
14-15 апреля представители власти, бизнеса и креативной интеллигенции Сургута соберутся в рамках II урбанистического форума
Центр прикладной урбанистики Сургут Сегодня в 12:26
260 1
«НГ»: В Сургутском районе назревает конфликт между главой и муниципальной думой

«НГ»: В Сургутском районе назревает конфликт между главой и муниципальной думой
Эксперты гадают: неужели «Сургутнетфегаз» перестал поддерживать своего ставленника А. Трубецкого?
Артем Мазнев Сегодня в 12:16
636 4
​Прощай, Человек!

​Прощай, Человек!
И тут – этого не забуду, пока жив – как ангел с неба, нам на помощь «спустился» Георгий Михайлович Гречко. Лицо красное, круглое, волосы ёжиком. Честное слово, он никак не вязался с моими представлениями о космонавте.
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества «Святой Климент Охридский» 10 апреля в 13:27
374 1
​Бессребреники с золотым сердцем

​Бессребреники с золотым сердцем
Открыть в себе талант волонтера может каждый. Оказавшись в учительской среде, я поняла, что способности к добровольчеству есть у всех и они не прячутся глубоко.
Наталья Холматова, преподаватель школы №19, оператор горячей линии ОД «Дай лапу» 10 апреля в 09:36
302 0
Вадим Демидов

​Похмелье после протестных митингов
Как я вижу, власть обескуражена произошедшим. Она с большим удивлением для себя обнаружила, что общество не притерпелось ко всему и не покорно всё проглатывает, что в этом обществе силен запрос на справедливость...
Вадим Демидов 10 апреля в 09:26
432 6
​Сургутская неделя. Борьба с терроризмом и редиской

​Сургутская неделя. Борьба с терроризмом и редиской
Трагедия в Питере не обошла и сургутский обзор новостей
Олег Владимиров 09 апреля в 13:53
774 4
​Казнить нельзя?

​Казнить нельзя?
Сургутянина, пойманного в аэропорту Бали с 3 кг гашиша, могут расстрелять
Надежда Макаренко 07 апреля в 14:59
4668 31
​Разбудившие тайгу

​Разбудившие тайгу

Сегодня исполняется 105 лет со дня рождения человека, именем которого в Сургутском районе названы населенный пункт, месторождение, НГДУ. В честь Виктора Петровича Федорова, геофизика, одного из славной плеяды геологов, названа улица и в нашем городе.
Людмила Захарова 07 апреля в 10:16
1189 0
​Подозреваете теракт: что делать?

​Подозреваете теракт: что делать?
Сургутские полицейские объясняют горожанам правила антитеррористической безопасности
Андрей Луговой 06 апреля в 12:53
514 1
​Авторитет растет // ИНФОГРАФИКА

​Авторитет растет // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru определилась с весом новой администрации Сургута
Андрей Луговой 05 апреля в 10:51
743 0
​#ПитерДержись

​#ПитерДержись
В мире столько гадости, но когда беда придет в ваш дом, я сомневаюсь что вы скажете: «Это неизбежность». Эти пустые, глупые слова из уст, видимо, пустого и глупого человека, не умеющего сострадать...
Татьяна Малинина, журналист, писатель 04 апреля в 15:03
864 8
​Заколдованные танцы ММВБ // АУДИО, ТЕКСТ

​Заколдованные танцы ММВБ // АУДИО, ТЕКСТ
Что более всего удивляет экспертов экономической сферы? Новости из мира финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 04 апреля в 14:29
509 0
​Метрополитен закрыт

​Метрополитен закрыт
А сколько раз, проходя мимо турникета, я слышала писк системы. Когда идёт толпа - этот противный писк вообще не смолкает, но никого из проходящих не останавливают...
Татьяна Малинина, писатель, журналист 03 апреля в 19:26
1119 22
​ЗаПарки

​ЗаПарки
«НГ» часто упрекают в том, что мы глядим на Европу, чей опыт нам совершенно не подходит. Но в этом случае далеко заглядывать не нужно: проблему формирования качественной городской парковой среды образцово решили в маленьком украинском городке...
Яна Карпенюк 03 апреля в 12:26
1048 2
​Удача в «квадратах»

​Удача в «квадратах»
Какую квартиру выиграла подписчица «Нового Города» Валентина Кожевникова
Блог газеты «Новый Город» 03 апреля в 09:53
877 0
​Сургутская неделя. От посадки до заплатки

​Сургутская неделя. От посадки до заплатки
Традиционный обзор событий из жизни нашего города
Олег Владимиров 02 апреля в 10:11
1360 0
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика