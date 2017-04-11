Югру снова атакуют пенсионные мошенники, предупреждают специалисты Ханты-Мансийского НПФ. Новые охотники за пенсиями представляются сотрудниками Института единых социальных программ. Процесс захвата пенсионных накоплений югорчан специалисты этой организации проводят по стандартной уже схеме.

Для начала направляют руководителям учреждений официальные письма от имени института. В письмах обозначают свою просьбу об организации встречи с сотрудниками для якобы государственной консультации о последних изменениях в пенсионном законодательстве. Далее сотрудник (он же агент стороннего НПФ) рассказывает о современной пенсионной системе России и негосударственных пенсионных фондах. Говоря о работе НПФ, агент обозначает самый надежный, по мнению Института единых социальных программ, в который и склоняет перевести свои накопления всех присутствующих.

В настоящее время особо активно представители Института единых социальных программ начали работать в Сургуте. О получение писем подобного содержания сообщают сами руководители организаций города.

В Ханты-Мансийском НПФ обращают внимание на то, что в официальных письмах указываются не существующие нормативные акты и указы Президента РФ.

В частности, руководитель Института ссылается на Постановление Правительства РФ (от 27.11.2013 № 481), обозначая его профильным в вопросе механизма увеличения размера пенсии. На самом деле, 06.06.2013 Постановление РФ за таким номером выходило и было призвано внести изменения в другое постановление Правительства РФ от 30 июня 2010 г. N 487 «Об утверждении формы ходатайства работодателя, заказчика работ (услуг) о привлечении высококвалифицированного иностранного специалиста и формы патента, выдаваемого иностранному гражданину, прибывшему в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 28, ст. 3704).

Ханты-Мансийский НПФ призывает всех быть внимательнее и не подписывать никаких документов с представителями данного института. Проверяйте всю информацию и не делайте поспешных выводов.