В Сирии в результате минометного обстрела боевиков погибли двое российских военнослужащих-контрактников, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ. «Российские военнослужащие контрактной службы, находившиеся в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером - российским военным советником, подверглись минометному обстрелу со стороны группы боевиков», - сказали в ведомстве. За жизнь третьего российского военнослужащего, который был ранен, борются военные медики.
В Сирии погибли двое российских военнослужащих
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