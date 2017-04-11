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​Мэр уральского города посвятил общегородской этап КВН жертвам теракта // ВИДЕО

Речь главы Красноуфимска Вадима Артемьевских на открытии общегородского этапа КВН вызвала неоднозначные отклики в соцсетях. Мэр предложил посвятить игру жертвам теракта и «зажечь так, чтобы ни один террорист не испытал чувства удовлетворения от своих действий».

Видео публикует Znak.com. «КВН сегодня проходит в очень непростое время. Вы знаете, что в Санкт-Петербурге случился теракт, погибли люди. Но я считаю, что сегодня мы должны зажечь так, чтобы ни один террорист не испытал чувства удовлетворения от своих действий. И мы своим зажигательным смехом, наверное, посвятили этот КВН тем людям, которые погибли», — сказал со сцены чиновник.

Уточняется также, что в группе «ПодСмотрено Красноуфимск» социальной сети «ВКонтакте» многие осудили градоначальника за такое неосторожное высказывание.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. В результате взрыва погибли 14 человек, более 50 человек пострадали.


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Сегодня в 15:38, просмотров: 175, комментариев: 0


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