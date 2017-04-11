​«Новый Город» разыграет призы среди книголюбов

Любите читать? Мы тоже! 22 апреля по всей стране уже в шестой раз пройдет ежегодная акция в поддержку чтения «Библионочь». Газета «Новый Город» совместно с сетью книжных магазинов «Читай-город» приглашает книголюбов Сургута присоединиться к всероссийскому литературному празднику и принять участие в конкурсе «Книгомания». Оставьте короткий отзыв о недавно прочитанной книге. Авторы самых ярких, неформальных, искренних текстов станут обладателями 3 сертификатов от «Читай-города» номиналом 1000 руб.

Чтобы стать принять участие в розыгрыше и стать победителем, нужно выполнить простые условия:

1. Быть участником нашей группы СИА-ПРЕСС

2. Сделать репост этой записи и не удалять до окончания конкурса.

3. Написать рецензию о недавно прочитанной книге.

Победители будут объявлены 21 апреля. Имена победителей будут опубликованы отдельным постом в группе СИА-ПРЕСС во «ВКонтакте».

Читайте, улыбайтесь и заряжайте энергией других! Помните, чтение продлевает жизнь и повышает ее качество!