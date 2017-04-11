​В Югре в рамках конкурса «Жизнь - Священный дар» от аборта отговорили более 2000 женщин

Нотариальная палата Югры в очередной раз поддержала проведение окружного конкурса «Жизнь-Священный дар», который в 2016 году помог предотвратить 726 абортов.

21 апреля 2017 года в Сургуте состоится награждение победителей окружного конкурса «Жизнь – Священный дар». С 2011 года этот уникальный конкурс-проект, разработанный региональным благотворительным фондом «Подари жизнь», действующим при Храме в честь святого великомученика Георгия Победоносца (г.Сургут), проходил только на территории города Сургута. С 2015 года конкурс «Жизнь – Священный дар» проходит на региональном уровне при поддержке Ханты-Мансийской Митрополией, Департамента здравоохранения Югры. Значимую роль в проведении конкурса и реализации проекта оказывают настоятель Храма Георгия Победоносца отец Антоний Исаков и сотрудники действующего при храме Центра поддержки материнства «Моя радость», благотворительного фонда «Подари жизнь» во главе с президентом фонда Юрием Гончаруком. Основная цель конкурса – сохранение жизни детей в период их внутриутробного развития путем построения эффективной системы социально-психологической поддержки беременных, а также профессиональной работы акушеров-гинекологов с учетом норм биомедицинской этики.

В конкурсе за 2016 год приняли участие более 20 лечебных учреждения и 80 акушеров-гинекологов и психологов со всей Югры. По итогам работы в 2016 году состоится награждение конкурсантов в шести номинациях: «Медицинская организация - в защиту жизни», «Женская консультация - в защиту жизни», «Личный вклад в защиту жизни», «Лучший психолог (волонтер) доабортного консультирования», «Инициатива в защиту жизни», «Югорский город в защиту жизни».

Как правило, сегодня медикам дается семь дней, чтобы попытаться выяснить мотивы, которые заставляют идти будущих мам на искусственное прерывание беременности и попытаться убедить изменить это решение. Чтобы отговорить женщин от аборта акушеры-гинекологи и психологи, участвующие в конкурсе, использовали новые эффективные методы работы с беременными, оказавшимся в кризисной ситуации, с которыми они познакомились на семинарах, проведенных в рамках конкурса региональным благотворительным фондом «Подари жизнь». Для лучшего освоения методик для работников поликлиник также были закуплены учебные материалы, выпущены буклеты для беременных. В рамках участия в конкурсе медицинскими работниками совместно со священнослужителями и православными волонтерами в учебных заведениях с целью профилактики абортов для молодежи были организованы фестиваль «Диалоги о семейных ценностях», прочитаны лекции о нравственности отношений и ценности человеческой жизни с момента ее зарождения в утробе матери, в которых приняли участие тысячи студентов и педагогов.

Для оказания социальной помощи женщин в «интересном положении», оказавшихся в сложной жизненной ситуации, конкурсанты имели возможность направить в Сургут, в Центр поддержки материнства «Моя радость». Мамы с детьми в стенах центра получают временный приют, гуманитарную помощь в виде вещей и продуктов, психологи центра консультируют и поддерживают своих подопечных добрым словом.

«В 2011 году проект «Жизнь-Священный дар» был начат в городе Сургуте на основе опыта города Пензы. За время проведения конкурса в Сургуте была отработана технология его проведения и методика оценки победителей. Проект дает свой весомый вклад в демографию региона, а самое главное - помогает стать значительно счастливее многим семьям. В 2016 году проект «Жизнь – Священный дар» позволил в прошлом году сохранить жизнь 726 малышей, за весь период реализации проекта – 2310 малышей! Отрадно, что в 2016 году, объявленном Губернатором Югры Натальей Комаровой Годом семьи, наш проект был поддержан властями округа. Возможно, на примере Югры с прошлого года Русская православная церковь по всей стране начала сбор подписей против абортов, а Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил общецерковный сбор средств на помощь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а в регионах призвал открыть новые приюты и гуманитарные центры, куда беременные и женщины с детьми могут обратиться, в том числе и за материальной поддержкой. Надеюсь, нынешний конкурс «Жизнь – Священный дар» в очередной раз позволит обратить внимание общественности и властей на проблему абортов и усовершенствовать законодательство, государственную систему поддержки материнства и детства», - рассказал руководитель регионального благотворительного фонда «Подари жизнь» Юрий Гончарук.

Проведение конкурса-проекта «Жизнь-Священный дар» в этом году традиционно поддержала Нотариальная палата Югры.

«Я считаю, что какой бы ни была сложной жизненная ситуация, это не причина избавляться от ребенка. Сколько женщин даже в нашем округе, которые по своей природе или после аборта, лишены счастья иметь ребенка!? Поэтому я, как мать троих детей, и наша организация всегда будем материально, в правовом плане поддерживать женщин в «интересном положении», чтобы у них не возникало желания сделать аборт», - говорит Президент Нотариальной палаты Югры, член Общественной палаты Югры Жанна Самойлова.

В рамках соглашения с региональным благотворительным фондом «Подари жизнь» Нотариальная палата Югры с 2014 года оказывает необходимую помощь центру «Моя радость» и проживающим там женщинам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Нотариусы оказывают им гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов, средств гигиены для малышей. Нотариальная палата Югры несколько лет подряд выступала спонсором детского праздника, приуроченного Международному дню защиты детей, проводимого Храмом Георгия Победоносца в Сургуте. На подведении итогов конкурса «Жизнь-Священный дар» Нотариальная палата Югры в этом году традиционно наградит ценным подарком победителя конкурса в одной из номинаций.