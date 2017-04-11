​Асфальт растаял: Жители Югры с началом весны нанесли на карту «убитых дорог» 20 новых точек

Активисты Народного фронта в Югре провели мониторинг дорог в рамках проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог». Рейды прошли в Сургуте, Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе и поселке Коммунистический Советского района. В пресс-службе фронта рассказали, что с только за десять дней фактической весны, как только дороги очистились от снега, жители региона добавили на интерактивную карту 20 участков дорожного полотна, нуждающихся в ремонте. И это несмотря на то, что по состоянию на 2016 год только 18 процентов региональных дорог находится в ненормативном состоянии, тогда как в среднем по России эта цифра варьируется в пределах 50 процентов.

Среди отмеченных на карте есть участки дорог с системными проблемами. Это, в первую очередь, касается улиц Объездная и Энгельса в окружном центре. Несмотря на то, что ремонт этих дорог проводится практически ежегодно, колейность сверх всякого норматива отмечается здесь каждую весну.

«Второй год активисты ОНФ поднимают проблему разработки единого регламента ремонта региональных дорог, который должен включать оценку остаточного ресурса дорожного полотна, показать который может только специальная диагностика, но сегодня ее практически не проводят. Потому вместо того, чтобы поменять разрушенное основание дороги, строители срезают и укладываю верхний слой асфальта, который проваливается в течение года», - прокомментировал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Югре, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Ханты-Мансийском округе Сергей Дубовец.

О том, что необходимо поменять подходы к ремонтным работам, свидетельствует и состояние улицы Магистральная в Пыть-Яхе.

В городском поселении Пионерский активисты ОНФ в Югре обследовали люки канализационных колодцев в центре проезжей части перекрестка улиц Морозова и Советская, выступающие над поверхностью дороги почти на 40 см. «Еще в сентябре 2016 г. мы обращали внимание службы ГИБДД Советского района на опасность, которую представляет данный люк для участников дорожного движения, особенно в темное время суток, – рассказал член регионального штаба ОНФ в Югре Александр Хильман. – В итоге обследования был составлен протокол об административном нарушении и выдано предписание устранить недостатки, но так ничего сделано не было. Сегодня этот перекресток отмечен на интерактивной карте «убитых» дорог. Надеемся, что власти все-таки отреагируют на жалобы жителей».