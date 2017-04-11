ООН прогнозирует рост зарплат россиян в 2017 году

Зарплаты россиян в 2017 году могут вырасти на 2-3 процента, подсчитали эксперты ООН. Об этом изданию «Коммерсант» рассказал главный специалист по вопросам заработной платы Международной организации труда (МОТ) Патрик Бельзер.

По его данным, в этом году зарплаты российских работников могут вырасти на 2–3 процента,частично компенсировав падение 2015–2016 годов. В следующем году можно ожидать более высокий рост. «Однако статистические данные в отношении зарплаты в России следует воспринимать с осторожностью, поскольку сведения о выплаченной зарплате не всегда подаются в полном объеме», - отметил он.

В конце марта министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что реальные доходы населения в этом году начали расти. Так, по официальным данным, зарплата россиян в начале года выросла на 2,3 процента, а реальные доходы — на один процент.