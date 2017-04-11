​Собственники нежилых помещений в многоквартирных домах переходят на прямые договоры с АО «ТЭК»

За три месяца текущего года сотрудники Тюменской энергосбытовой компании заключили 1620 прямых договоров энергоснабжения с собственниками нежилых помещений в многоквартирных жилых домах. Такая обязанность возникла у сбытовиков и владельцев нежилых помещений с 1 января текущего года, с внесением изменений в жилищное законодательство.

Нововведения напрямую коснулись владельцев магазинов, парикмахерских, ателье, аптек и т.д., занимающих нежилые помещения в МКД. Согласно новой редакции п. 6 «Правил предоставления коммунальных услуг» (Постановление Правительства РФ №354 от 06.05.2011) теперь собственники нежилых помещений обязаны заключать договоры на поставку электроэнергии непосредственно с ресурсоснабжающей организацией. Отсутствие договора или отказ от его заключения может служить основанием для признания потребления бездоговорным (самовольного пользования) со всеми вытекающими последствиями – вплоть до ограничения поставки электроэнергии.

Согласно «Правилам» информацию о собственниках жилых помещений в АО «ТЭК» обязаны по запросу предоставлять управляющие компании и ТСЖ. На практике выяснилось, что коммунальщики не спешат делиться такими сведениями, а то и вовсе не располагают ими. С начала года сотрудники отделений АО «ТЭК» разослали в адрес УК и ТСЖ 345 писем с запросами. Лишь 116 компаний предоставили необходимые реестры, причем некоторые сведения в них оказались неактуальными или некорректными.

Для обновления данных сотрудники отделений и участков компании самостоятельно провели большую работу по выявлению юридических лиц – при разноске квитанций, проверке приборов учета и снятии контрольных показаний. К примеру, в Муравленко из восьми управляющих компаний сведения предоставили всего две – о 34 собственниках. Еще 101 владельца специалисты отделения выявили самостоятельно и заключили с ними договоры. В Советском из 43 УК лишь 12 представили данные о 85 собственниках, остальных владельцев сотрудники АО «ТЭК» продолжают выявлять. А в Тарко-Сале и Пуровском районе, напротив, со всеми такими потребителями договоры энергоснабжения уже были заключены ранее.

Тюменская энергосбытовая компания напоминает собственникам нежилых помещений в многоквартирных жилых домах в зоне обслуживания АО «ТЭК» о необходимости заключения договора электроснабжения. Для этого им нужно обратиться с заявлением и другими необходимыми документами в офис компании по месту обслуживания.